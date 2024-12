El empresario Marcos de Quinto: "En España hace falta un esquema mas empresarial dirigido por gente acostumbrada a generar riqueza y no a chuparla"

Javier Mileiacaparó todas las miradas cuando propuso hacer un recorte masivo en la campaña presidencial argentina si llegaba al poder. Con su ya mítica y simbólica motosierra, tal prometió y tal cumplió, llegando a reducir en más de 33.000 los funcionarios públicos, según publicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struznegger.

El futuro homólogo de Struznegger en Estados Unidos será Elon Musk. El presidente electo Donald Trump ya ha anunciado que le dará una cartera similar a la del argentino, con un objetivo muy definido: emular el sistema argentino y, por ende, aplicar una importante reducción de funcionarios.

Pero ¿es necesario aplicarlo en nuestro país? El empresario Marcos de Quinto cree que sí, creyendo adecuado que el Estado “se empiece a gestionar con criterios empresariales”. Y añade: “si das un servicio tienes que darlo de alta calidad y no a un precio desorbitado. Universidades o Hospitales privados, si el servicio no lo dan de calidad y si encima no pueden hacer margen, tendrían que cerrar. El sector público puede perfectamente no darlo, porque tiene público cautivo”.

"En el Estado hace falta un esquema más empresarial"

El también exdiputado cree que hace falta en el Estado “un esquema mas empresarial” dirigido por gente “que esté acostumbrada a generar riqueza y no a chupar riqueza”.

La responsable de Acción Sindical de UGT, Isabel Araque, que escuchaba con atención las palabras de Marcos de Quinto, quiso contestar al empresario con datos. Según ella, “España tiene un 16.9% de empleados públicos respecto al resto de la población activa. La media de los países europeos está en el 17%”, motivo que para Araque es suficiente para afirmar que “en absoluto sobran empleados públicos”.

La sindicalista considera importante hablar del modelo de país que se quiere, ya que “se están hablando de dos países cuyo modelo son totalmente diferenciados”, como es España y Estados Unidos. “España se sustenta en un Estado social y democrático de derecho, en el que la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales son pilares fundamentales para los ciudadanos de nuestro país”, afirma con contundencia. Pero si hay una característica que Araque destaca de la importancia de los funcionarios es que “preservan la imparcialidad, la transparencia, la independencia y la objetividad”.

"Si el sector privado desaparece, no hay hospitales"

Para Marcos de Quinto, las palabras de Araque son “demagogia”, y cree que hay un “problema”, que es “que se entienda que el sector privado es el que mantiene al sector público”. Y lo ejemplifica: “si el sector privado desaparece, no hay hospitales, no hay jueces… no hay nada.” De Quinto también critica a aquellos que, en su criterio, son “mantenidos por autónomos”, como por ejemplo, dice, “funcionarios, desempleados, recibidores de subvenciones o sindicatos parasitarios”, ya que para él “los autónomos son los únicos que no viven del presupuesto público”. Y concluye con contundencia: “si no existiera el sector privado, se hunde España”.

Para Isabel Araque, los empleados públicos son “el primer eslabón del PIB español” y una pieza esencial para “la planificación urbanística, para los polígonos industriales, para hacer hospitales y calcular cuántos colegios tiene que haber”, entre otros. Y se pregunta de forma retórica: "¿eso puede pasar sin la existencia de los empleados públicos?"

Antes de cerrar el debate, Marcos de Quinto quiso ejemplificar su ideología, preguntando “por qué no hay supermercados públicos”. Y él mismo responde: “porque lo hacen mas eficiente los supermercados privados que trabajan con eficiencia y tienen unos precios muy competitivos. No es necesario que el Estado tenga supermercados”, a lo que añade: “eso es mercado libre”.

