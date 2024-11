Un año de Javier Milei en Argentina: cumple muchas de sus promesas electorales y no pierde popularidad

Hace un año que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina. Durante estos primeros doce meses de mandato, se ha consolidado como un presidente excéntrico, impulsivo e inflexible y ha cumplido muchas de sus promesas electorales. Entre ellas, ha aplicado un severo plan de ajuste y ha conseguido controlar la inflación -aunque la pobreza sigue aumentando-. Además, no se resiente su popularidad.

"No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", dijo tras conocer los resultados electorales que le alzaron como ganador con el 56% de los votos. Aquel 19 de noviembre de 2023 prometió que cumpliría con los compromisos que había asumido durante la campaña. Y, un año después, así ha sido.

Entre sus promesas estaba reducir funcionarios del Estado. Javier Milei pretendía despedir a 50.000 funcionarios y cumplir así promesa de reducir el Estado. También se incluía entre la promesas realizar una severa reforma laboral y tributaria y un cambio drástico en materia de política económica, incluido un plan para reducir la inflación.

Reducción de la inflación

El presidente Javier Milei ha conseguido uno de sus objetivos: reducir la inflación. Tras un pico inflacionario en diciembre, consecuencia de una devaluación del peso tras asumir el cargo, las políticas de ajuste de Milei provocaron un proceso de desinflación. Aún así, el incremento interanual del IPC se situaba en octubre por encima del 190%. La ha reducido del 254 a 193%. Para lograrlo ha suprimido las ayudas al transporte, los alimentos, el alquiler, ha recortado salarios públicos y los presupuestos de sanidad y educación.

Las medidas han ido acompañadas de una fuerte recesión y aumento de la pobreza (en los primeros seis meses de Gobierno subió de un 41,7% a un 52,9 %). "El ajuste fundamental que ha hecho el presidente es a costa de los jubilados, de los salarios públicos y en parte de los salarios privados, e incluso del trabajo de autónomos", señala a 'EFE' el analista Jorge Arias, de la consultora Polilat.

Política internacional de Milei

En la esfera internacional, Milei ha cargado contra la Agenda 2030 y aprovechado los foros internacionales para lanzar un discurso contra la gobernanza global que trasciende las palabras y pasa a los hechos. "No cuenten con nosotros", dijo en la cumbre del G20, en Río de Janeiro (Brasil).

En el último año se ha producido un alineamiento total con EE.UU. e Israel. El 13 de noviembre, siguiendo su hilo negacionista de la crisis climática, ordenó la retirada de la delegación argentina enviada a la COP29 celebrada en Bakú. Y al día siguiente, Argentina fue el único país del mundo que votó en la ONU contra una resolución de condena a la violencia machista en el entorno digital, bajo el argumento de que la "agenda feminista no debe confundirse con otros objetivos".

Mantiene su popularidad

A pesar del incremento de la pobreza en Argentina, Javier Milei mantiene su popularidad -en torno al 50%-. Destacan que el político ha seguido manteniendo la autenticidad con la que se mostraba en la campaña electoral.

El político fue elegido por los argentinos por ser el único que ofrecía a los ciudadanos un camino radical hacia la estabilidad económica. A pesar del ajuste económico, mantiene el apoyo de la mitad de los argentinos. "Las protestas de las calles prácticamente desaparecieron".

