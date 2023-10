El portavoz de SOS Desaparecidos Andalucía mantiene que el caso de Álvaro Prieto "es diferente por su conducta"

La madrugada del 12 de octubre Álvaro Prieto pasa la noche en una sala de fiestas con amigos. A la mañana siguiente tenía que coger un AVE con destino a Córdoba a las 7.20 horas, pero lo perdió. Después intentó subirse a otro tren, ya que no tenía batería en el móvil para enseñar el billete ni dinero para comprar otro. Pero el personal de seguridad le obligó a bajarse.

Las últimas imágenes del chico las captan las cámaras de seguridad a su salida de la estación hacia la avenida Kansas City, con dirección Córdoba. De hecho, un testigo firma haberle visto por la zona. Pero al final de esa avenida habría una cámara de la DGT que ya no captura su imagen. Por eso, sobrecogen, las palabras de la madre del joven desaparecido, pensando en lo que le pudo haber pasado a su hijo: "Para irme para Córdoba se me ocurre… andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos. O se lo han llevado un coche y le han hecho de todo. O caminando por ahí le ha atropellado un coche".

Nadie en su entorno entiende qué le ha podido pasar a Álvaro

David Guzmán, coordinador de SOS Desaparecidos en Andalucía, ha asegurado en las últimas horas que lo que diferencia a este caso de desaparición de otros es "la conducta" de Álvaro Prieto. Se refiere así a que es "un chaval joven de 18 años, deportista de élite, buen estudiante, que tiene una relación personal bastante buena" con su entorno. "Lo que inquieta es que la voluntad suya de intentar llegar a Córdoba va a cualquier medio". También fuentes policiales califican de "inquietante" la desaparición y manifiestan que mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Los agentes ha interrogado a los vigilantes y empleados que el pasado jueves trabajaron en Santa Justa, se han visionado las imágenes de las cámaras de seguridad no solo de la estación, también de las calles y carretas próximas. Incluso se han usado drones para sobrevolar la zona en busca de cualquier indicio que ayude a averiguar donde se encuentra Álvaro Prieto.

Unas imágenes que lo cambian todo

El hallazgo de Álvaro se ha producido en la mañana de este lunes cuando la cámara de un programa de televisión capturaba en directo unas piernas que sobresalían entre dos vagones. Un amplio dispositivo se ha trasladado a la zona y fuentes del caso han confirmado que se trataba del cuerpo sin vida del joven.

Ahora las incógnitas de cómo llegó a ese lugar están abiertas ya que RENFE ha asegurado que ese tren no prestaba servicio desde el pasado mes de agosto.