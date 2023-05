Mitad oro líquido, mitad otra cosa, así nos venden el aceite de oliva mezclado con girasol

La mujer de la etiqueta mira al consumidor con ojos llenos de arte. Las manos tejen ondas y su vestido con volantes nos lleva a la feria de cualquier localidad andaluza. Guirnaldas de aceitunas encuadran la pegatina sobre la botella de plástico. Un par de girasoles aparecen en un discreto segundo plano. Si nos acercamos, leemos en un fondo resaltado la leyenda: “elaborado con aceite de oliva virgen extra de la variedad Picual”. ¿Qué es lo que tenemos entre las manos?

Preguntamos por la calle a la salida de varios comercios. Al mostrar la botella nadie duda en afirmar que se trata de aceite de oliva. Algunos incluso le ponen el apellido de “extra”. Una mujer, más precisa aún, afina con un “aceite de oliva de Andalucía”. Pero no es del todo así. El 40 % del contenido del envase es aceite de girasol, y de la proporción de oliva virgen extra sólo se alcanza el 35%. Todos nuestros entrevistados han caído en la confusión provocada por la etiqueta.

En España no se puede elaborar ni envasar el aceite de oliva mezclado con semillas, aunque sí que se puede comercializar

Este aceite mezclado es un producto nuevo que está llegando a nuestros lineales. La gran subida de precio que ha experimentado el aceite de oliva virgen extra (AOVE) empuja a algunas industrias a fabricar un aceite más barato con apariencia de oliva. Envasar este producto a base de mezcla de semillas está prohibido en España pero no así su comercialización. Por lo tanto basta con enviar la materia prima a países como Portugal, elaborarlo y embotellarlo allí, y devolverlo a las estanterías de los supermercados españoles.

"Intentan hacer creer que es parecido al nuestro y no tiene nada que ver"

Organizaciones agrarias como UPA o el conjunto de las Denominaciones de Origen han denunciado este etiquetado confuso. Pepe Gilabert preside una de las incontables cooperativas jienenses que producen AOVE. “Buscan abaratar el producto y lo peor es la confusión que provocan. José Manuel Bajo, secretario de Intersectorial que agrupa a todas las D.O. españolas nos muestra las denuncias que han presentado ante el SEPRONA y el Ministerio de Agricultura.

¿Por qué denunciar un producto que puede venderse de forma legal? La respuesta es contundente: “Es legal comercializar mezclas, pero no confundir al consumidor”. El ejemplo que nos muestra no deja lugar a dudas. Una etiqueta con letras en negrita anunciando aceite de oliva virgen extra. Lo llamativo es que la proporción no supera el 10%. Para ver que el resto es girasol hay que buscar mucho más…