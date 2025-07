Gonzalo Miró, sobre la dimisión de Noelia Núñez tras el escándalo de su CV: "Tiene mucho valor que esté dando la cara"

La ex diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, ha dimitido tras las acusaciones recibidas por parte del Ministro de Transportes, Óscar Puente, por mentir con su currículum. En concreto, Noelia tenía puesto en su currículum que era licenciada en Derecho, Filología Inglesa y Ciencias Jurídicas, y no era así. Porque, según ha reconocido la protagonista en una entrevista en Espejo Público: "Empezó los estudios pero no los terminó".

"Mi familia lo está pasando mal"

La ex vicesecretaria del Partido Popular llevaba en el punto de mira desde este lunes, y este miércoles, ha sido cuando ha tomado la dura decisión: "Estoy asumiéndolo todo, sobre todo porque mi familia lo está pasando muy mal", ha reconocido Noelia en Más Espejo.

"Es mi error y lo asumo"

La ex diputada ha tomado la decisión de dimitir porque considera "un error" cómo está redactado su currículum en el Congreso ya que, según ella, "da a entender que he finalizado mis estudios pero en ningún momento era que se trasladara así. Es mi error y lo asumo".

La opinión de Gonzalo Miró

El colaborador de Espejo Público, Gonzalo Miró, ha aplaudido la aparición de Noelia Núñez en televisión, ya que piensa "que tiene mucho valor dar la cara, en un momento en el que se está comiendo un marrón tremendo". Aunque no se cree que ella no haya mentido ya que reconoce: "Ya solo por el hecho de que diga que no ha mentido, para mí sigue siendo mentira, pero agradezco que dé la cara".

"El siguiente que debe dimitir es Moreno Bonilla"

Gonzalo Miró ha explicado que este caso no es el único dentro del PP que miente con sus estudios: "Moreno Bonilla debe ser el siguiente en dimitir. Noelia habla de que los insultos están mal, pero yo la he visto con una camiseta que pone 'me gusta la fruta', así que ella no puede pedir que no le insulten".

