Eduardo Rubiño critica al PP tras la dimisión de Noelia Núñez: "Si tenías un carnet del PP en el bolsillo te daban un título falso"

Espejo Público recordaba las declaraciones de Noelia Núñez ante las cámaras del programa el pasado jueves 24 de julio, después de que la que diputada del Partido Popular tuviera que dimitir de sus cargos con motivo de que se destaparan las mentiras sobre su curriculum vitae. Los colaboradores ponían sobre la mesa el panorama político actual, las dudas que están surgiendo en torno a la vida académica de los políticos y los motivos por los que Núñez pudo haber mentido.

Una reacción inadecuada

Pilar Rodríguez Losantos, presidenta del periódico 'Ok Diario', consideraba que la joven política debería haber reaccionado de otro modo en el momento en que surgieron las sospechas: "Si el día que Óscar Puente lo saca en redes ella se hubiera metido en el Congreso y puntualizado que el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas no lo termine sino que estoy estudiándolo... No se hubiera montado todo este lío". Además, añadía que "no le hacía falta inflar su curriculum" porque eso no es lo que más destaca de ella.

El "clasismo" del PP

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, también compartía este punto de vista y expresaba que Noelia es una mujer "inteligente". Asimismo, explicaba que la honestidad es lo que más valora en el ámbito político, por encima de la preparación y los estudios: "Puedes no tener una carrera para hacer política pero hay que ser honesto y no puedes presumir de algo que en realidad no tienes".

Por ese mismo motivo, se planteaba una pregunta: ¿Qué le pasa al Partido Popular para tener siempre que presumir de estas cosas?. "En la Universidad Rey Juan Carlos había un instituto de derecho público que se había convertido en un chiringuito y una máquina expendedora de títulos, y si tenías un carnet del PP en el bolsillo te daban un título falso", revelaba. Algo que calificaba como una "necesidad de aparentar" del partido de Feijóo. Una actitud marcada por un "clasismo": "Piensan que si no tienes esa titularización no te puedes dedicar a política".

¿Los estudios deberían exigirse?

El sindicalista Cándido Méndez, se preguntaba cómo es posible que "hasta los equipos de fútbol" exijan a los jóvenes un cierto nivel de estudios, y los partidos políticos no lo hagan. Unas exigencias que, según el colaborador, deberían ser únicamente la "sabiduría práctica y la virtud cívica". Ya que "el Congreso está invadido de licenciados", pero esto no ha dado lugar a un debate político mejor ni más elevado.

