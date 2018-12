Fran Rivera, sobre el vídeo viral por el que le llaman 'facha': "Soy más español que la tortilla de patata pero no soy franquista"

El torero Fran Rivera ha salido al paso de las críticas que ha recibido después de que circulara por las redes sociales un vídeo suyo en el bar 'Casa Eladio' de Ávila. Señala que el vídeo lo grabó en un viaje a Ávila en el que fue a visitar a unos amigos. "En plan de broma uno de mis amigos me dijo que me pasara por el bar, otro me decía que lo que me hacía falta era que me hicieran una foto allí con la fama de 'facha' que tengo", destaca.

Fran se grabó el vídeo y lo mandó a un grupo de amigos de WhatsApp "dentro del ámbito privado" y uno de esos amigos se lo pasó a otro amigo y a partir de ahí llegó a manos del dueño de Casa Eladio que lo colgó en su perfil de Facebook. A partir de ahí el vídeo se volvió viral.

"Sería absurdo que me sintiera franquista. Cuando Franco murió yo tenía un año"

Pidió que retiraran el vídeo porque "está sacado de contexto y lo hizo en tono de broma". Quiere aclarar que en ningún momento quiso ofender a nadie ni demostrar ninguna actitud. "Sería absurdo que yo me sintiera franquista. Cuando Franco murió yo tenía una año. Soy más español que la tortilla de patata pero no me siento franquista. Estoy enamorado de la constitución y la libertad que nos da", argumenta el diestro.