¿Filtró Montoro la declaración de la Renta de Esperanza Aguirre?: "El señor Montoro dijo que era yo. Eso fue el colmo"

El exministro Cristóbal Montoro se ha ido ganando enemigos a lo largo de su carrera, muchos de ellos dentro de su propio partido. Uno de los más destacados es la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que señala directamente a Montoro como responsable de la filtración de su declaración de la renta en 2015, un escándalo que, según ella, le costó perder la alcaldía de Madrid. Aguirre, que en varias ocasiones ha mostrado públicamente sus diferencias con el que fuera uno de los hombres fuertes del Gobierno de Mariano Rajoy, asegura este lunes en una entrevista en Espejo Público que “el que lo va a celebrar es él” en referencia a la reciente imputación de Montoro.

"Ya le están investigando"

“Montoro ha dicho muchas veces que le investiguen, pues ya le están investigando”, afirma Aguirre, que recuerda un episodio que aún considera decisivo en su carrera política: la filtración de su declaración de la renta en plena campaña electoral de 2015. “De todo esto que se supone que ha hecho Montoro, y que ya denunció en su día el exministro Soria, no sé nada. Lo que sí sé es que mi declaración de la renta, cuatro días antes de las elecciones, fue pública. Casualmente la renta del año en que más dinero he ganado en mi vida, 350.000 euros, supusieron una bajada en las encuestas que hacíamos cada día antes de las elecciones, de entre el 12-15% de los mayores de 65 años”, explica la exdirigente del PP.

"Es el colmo"

Aguirre sugiere que esa filtración pudo ser clave en el resultado electoral. “Si esto determinó o no que a mí me faltara un concejal para la mayoría absoluta, pues no lo sé… pero había mucha gente que tenía interés en que yo no fuera alcaldesa”, afirma. La expresidenta madrileña asegura que denunció la filtración ante la Fiscalía General del Estado. “Montoro era el responsable de la Agencia Tributaria como ministro de Hacienda y yo denuncié ante la Fiscalía General del Estado la filtración de mi declaración de la renta. Siempre que se filtra algo relacionado con las declaraciones de la renta de los españoles, hay una trazabilidad. El que entra en una declaración de la renta de un particular tiene que entrar con su código, deja rastro”.

Según Aguirre, la respuesta de Montoro no fue precisamente la esperada. “El señor Montoro dijo que era yo quien había filtrado mi declaración de la renta. Es el colmo”, lamenta. “Todavía me tienen que decir quién entró en mi declaración de la renta, quién la filtró, y eso todavía no me lo ha dicho nadie”, añade. Incluso asegura que intentó hablar directamente con el entonces ministro de Hacienda: “Yo llamé a Montoro después de denunciar esta filtración y no se puso. Así que llamé al presidente del Gobierno y me dijo que no sabía nada. Yo no culpo a Rajoy de lo que pasó entonces”.

