Esperanza a Aguirre, sobre las actuaciones del exministro Montoro tras ser imputado: "Rajoy debería dar explicaciones porque le avisaron"

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura, ha concedido una entrevista a Espejo Público en la que ha hablado de su relación con Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ahora investigado por presuntamente favorecer empresas y traficar con leyes y su modificación.

La ex política del Partido Popular y el exministro, pese a ser compañeros de partido, no habrían tenido precisamente una relación fácil, y es que la filtración de la declaración de la renta de 2015 de Aguirre, habría partido del Ministerio de Hacienda en manos de Montoro. No sería la única damnificada por las acciones del ex titular de Hacienda.

¿Perdió la alcaldía por culpa de Montoro?

Aguirre ha recordado que cuatro días antes de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid del año 2015, se filtró su declaración de la renta del ejercicio 2013, "único año" que ganó "mucho dinero", según ha afirmado ella misma. La expresidenta madrileña ha asegurado que a raíz de que sus datos fiscales vieran la luz, se produjo una disminución en intención de voto al PP de Madrid de entre un 12 y un 15%, que le costó alcanzar la mayoría necesaria para revalidar la alcaldía de la capital.

"Fue el motivo por el que no pudimos conservar la alcaldía en el Partido Popular", sentenciaba Aguirre.

La también exministra insinúa que tras la publicación de sus datos estaría el exministro, que había maniobrado de manera similar con el expresidente José María Aznar, cuando adoptó una postura crítica con su sucesor al frente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

A pesar de esa rivalidad casi manifiesta, Esperanza niega que celebre la imputación del exministro por supuestas irregularidades cometidas aprovechándose de su cargo. Recuerda, posiblemente de forma irónica, lo que habría manifestado el propio Montoro públicamente, deseando ser investigado: "El que lo va a celebrar es él porque yo he visto a Montoro en las televisiones diciendo: 'Que me investiguen'. Pues ya le están investigando".

"Mucha gente tenía interés en que yo no fuera alcaldesa"

Aguirre alude a grabaciones del excomisario Villarejo en las que se manifiesta quiénes actuarían para evitar que ella se hiciera con el cargo de alcaldesa de Madrid, y su declaración de la renta vio la luz.

"No culpo a Rajoy"

¿Fue Montoro?, preguntaba la periodista Lorena García: "Montoro era el responsable", respondía Esperanza Aguirre, que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y acto seguido trató de contactar con el exministro, sin éxito: "Después de ir a la Fiscalía le llamé a él (...) No se puso. Llamé al presidente del Gobierno, que sí se puso".

Contactó con Mariano Rajoy pidiendo explicaciones por lo sucedido: "Él no sabía nada".

Asegura desconocer ningún hecho relacionado con el trato de favor a algunas empresas por parte de Montoro, pero sí afirma que "varios ministros denunciaron a Montoro... Lo que estaba haciendo", y en relación a esas presuntas irregularidades con empresas con las que estaba vinculado, y al supuesto mercadeo con las leyes y sus modificaciones 'a la carta', sí se refiere al entonces presidente: "Rajoy debería dar explicaciones porque le avisaron".

