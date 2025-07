Esperanza Aguirre duda que Aznar quisiera volver a la política y asegura que "el PP habría sido muy distinto"

Esperanza Aguirre ha acudido hoy a 'Espejo Público' y ha hablado sobre su relación con el imputado Cristóbal Montoro, Aguirre ha sido tajante. "El que lo va a celebrar es Montoro. Yo le había visto en las televisiones pidiendo que me investiguen, pues ya lo está celebrando porque ya lo están investigando”. Eso sí, afirma que no sabe nada de las denuncias que pesan sobre el exministro: "De lo que se está investigando al señor Montoro no sé nada".

La expresidenta de Madrid, también ha hablado sobre la filtración de su declaración fiscal del años 2013 4 días ates de las elecciones autonómicas de 2015 asegurando que había mucha gente en su contra: "El único año de mis 73 en que gané mucho dinero supuso una bajada en las encuestas del 12 al 15% entre los mayores de 65 años. Si eso determinó o no que me faltara un concejal para la mayoría absoluta, no lo sé. Pero había mucha gente interesada en que yo no gobernara. Ahí están los audios de Villarejo".

Sobre si Montoro filtró sus datos, asegura que "Montoro era el responsable de la Agencia Tributaria. Siempre que se filtra algo tan encriptado como una declaración de la renta hay una trazabilidad. El que entra deja su código. Montoro dijo que era yo la que lo había filtrado. Me tiene que decir quién entró. Eso no lo ha dicho porque no le convenía".

Aguirre ha revelado que incluso llamó a Mariano Rajoy para pedir explicaciones: "Después de ir a la Fiscalía con una denuncia, llamé a Montoro, que no se puso. Llamé al presidente, que sí se puso. Supongo que eran días agitados. No culpo a Rajoy. Pero si dicen los medios que varios ministros le denunciaron lo que hacía Montoro, tendrá que dar explicaciones".

A pesar de todo, la expresidenta mantiene su postura: "Hasta al señor Montoro le doy la presunción de inocencia. Se la doy hasta a Cerdán. Pero si te lo habían denunciado, deberías dar alguna declaración".

Sobre las informaciones de que Montoro freno el regreso de Aznar a la política con la filtración e su declaración fiscal Aguirre no tiene claro que el expresidente se planteara siquiera ese regreso: “No estoy segura de que José María Aznar quisiera volver a la política. Dijo que estaría ocho años y lo cumplió, porque él sí que cumple su palabra”. "No me cabe duda en absoluto de que si Aznar hubiera vuelto a la política, el PP habría sido muy distinto”, ha asegurado la expresidenta madrileña.

Además, Aguirre también ha asegurado que el futuro de España podría haber sido muy diferente si "Antonio Miguel Carmona, el líder del PSOE en Madrid, hubiera sido alcalde. Le ofrecí darle nuestros votos para ser alcalde de Madrid. Si hubiese sido alcalde, la historia de España y del PSOE habría sido diferente. Pero no le dejaron aceptarlo. Él tragó y le quitaron de portavoz a las dos semanas. Le ofrecí dejar el escaño".

