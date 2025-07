La Defensora de las Mujeres Maltratadas, sobre la entrega del hijo menor de Juana Rivas: "Ha dicho claramente que no quiere irse con su padre, que lo va a matar"

Este martes, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Juana Rivas de no entregar a su hijo a su padre, lo que le ha obligado a presentarse en Granada para entregárselo.

La dolorosa entrega ha sido cerca de las 11 de la mañana, cuando Juana Rivas y sus dos hijos llegaban al punto de encuentro de Granada, envueltos en mucha expectación mediática. Justo en ese momento, María Belén, defensora de las mujeres que han sufrido violencia de género, ha grabado un vídeo a Daniel, el hijo menor, diciendo que no quería irse con su padre.

"Dice claramente que no quiere irse con su padre, que lo va a matar"

"En el vídeo se ve a Daniel de espaldas, con su cabecita rubia, y dice claramente que no se quiere ir con su padre y que lo va a matar. Estas palabras dichas en boca del niño y con la emoción contenida, rompen el alma. Rompe el alma saber que no se le está escuchando", ha reconocido María Belén en directo en Espejo Público.

"En España se ha comprado el discurso pero no existe"

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Juana, porque se le acusa de alienadora. Un término que no convence a María Belén: "El síndrome de alienación parental no está reconocido científicamente, cuando un hombre es acusado de maltrato, se entiende que la madre le habla mal al padre del niño, y esto no está demostrado, no existe. En España se ha comprado el discurso, pero no existe, entendemos que es más fácil acusar a la madre de alineadora, que escuchar lo que el niño dice".

