El nuevo 'pantodrama' de Anabel Pantoja, escayolada tras una aparatosa caída: "Hace dramas de cosas que no son tal"

Los colaboradores de Más Espejo opinaban sobre el nuevo drama de Anabel Pantoja, que se suma al problema que sufrió el pasado 17 de julio cuando la aerolínea con la que viajaba desde Las Palmas (Gran Canaria) hasta Barcelona perdió sus maletas. Algo que transmitió muy afectada a través de un vídeo de Instagram y por el que ha recibido muchas críticas.

"Se me salió el codo"

La sobrina de Isabel Pantoja, protagonizaba ahora un accidente. "Me pegue un hostión el viernes. No vi el escalón, se me dobló el tobillo, caí con el codo y se me salió el codo", explicaba en sus redes sociales. Un dolor que calificaba como "insufrible". Un percance que, además de fastidiar alguno de los planes propios del verano, le dificulta poder hacer cosas sola o cargar con su bebé, de tan solo unos meses. "Me tienen que ayudar para casi todo", aseguraba.

Dramas acumulados

Lorena Vázquez, periodista, manifestaba que Anabel tiene una trayectoria llena de disgustos: "Llevamos encadenando los 'pantodramas' de Anabel Pantoja no recuerdo ya ni los meses". A esto respondía Gema López, también periodista, recalcando que se debe al siguiente motivo: "Cómo hace dramas de cosas que no son tal... Cuando pasa algo que es un verdadero fastidio, es como venga, otra más de Anabel".

