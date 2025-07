Desenmascarada la colaboradora acusada por sus compañeros de disfrutar de unas vacaciones a gastos pagados: "No quiero ser la 'jeta'"

Más Espejo ponía en evidencia durante la mañana que una persona que trabaja en el programa, colaborador/a o presentador/a, se había ido de vacaciones y se había marcado un 'sinpa'. La periodista Gema López recuperaba el tema para descubrir de quién se trataba. ¿Quién se ha ido de vacaciones sin gastar ni un duro?

"He pagado todo"

El misterio se resolvía con unas imágenes de Pilar Vidal, periodista, en un barco en Formentera. Sin embargo, las acusaciones no eran reales y la colaboradora expresaba que "no quiero ser la 'jeta' porque he pagado todo". "Que se diga todo bien porque no quiero ser una 'jeta'", añadía, queriendo evitar una trascendencia mayor de este rumor.

Unas vacaciones de lujo

El barco pertenece a su amiga, la influencer Tamara Gorro. Una experiencia que aseguraba haber disfrutado mucho: tener capitán propio, que te recojan y dejen en tierra, tomar copas y aperitivo, pasar todo el día ahí... "Me sentí rica", manifestaba emocionada.

La colaboradora volvía al plató después de unos días recuperándose de una fastidiosa y complicada conjuntivitis aguda, que, incluso, le impedía ver con claridad. Sin embargo, sus vacaciones, a pesar de que acabaron en baja, van a ser memorables, y no por haber salido gratis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.