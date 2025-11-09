El anuncio de Matías Prats al recibir la Antena Extraordinaria y el premio a Susanna Griso en una noche dorada para Antena 3

El Casino de Aranjuez se vistió de gala este sábado 8 de noviembre para celebrar la 52ª edición de las Antenas de Oro, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la televisión y la radio en España. Organizados por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, los premios volvieron a reunir a lo mejor del sector en una noche en la que dos grandes nombres fueron protagonistas: Matías Prats y Susanna Griso.

Matías Prats: presente, pasado y futuro

El periodista y presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana recibió la Antena Extraordinaria, un galardón que reconoce, "su rigor, su cercanía con el espectador, sus bodas de oro con la profesión y sus 10.000 informativos".

Muy contento, Matías habló de lo que este premio significa para él y para su familia, una auténtica saga de comunicadores. "Siempre ha habido un Matías Prats en la televisión, el padre que la inauguró prácticamente, yo me solapé con él durante unos años y mi hijo que lleva ya también unos cuantos años", recordó.

Con humor y ternura, añadió que "el mayor de los orgullos es ver trabajar a su hijo porque es un buen profesional y me ha dado un nieto fantástico". También dedicó unas palabras muy emotivas a su padre, figura que muchos siguen recordando como un gran comunicador: "Le quise mucho y le extraño, y mira que fue duro conmigo".

Prats aseguró que recoge el premio "con enorme satisfacción" porque siente "muchas clases de afecto, de cariño y de apoyo", y eligió ese momento para anunciar algo que generó mucha expectación entre los presentes: "Tal vez sea este el momento más oportuno, con un premio recién recibido, entre compañeros de la profesión... momento dulce con la cadena líder, con esas noticias Antena 3 imbatibles, que yo les diga, que yo les anuncie, que yo les ratifique, que voy a seguir bastante más en la tele". Los aplausos arrancaron inmediatamente, demostrando la alegría y emoción de los presentes ante la noticia.

Susanna Griso, dos décadas al frente de 'Espejo Público'

También hubo espacio para celebrar la trayectoria de Susanna Griso, que recibió la Antena de Televisión por su trabajo al frente de 'Espejo Público'. La organización destacó su "compromiso constante con la información y la actualidad" en un programa que este año cumple 20 años de emisión.

Durante su discurso, Griso tuvo palabras de cariño para su compañero Matías Prats: "un amigo, mi maestro". La periodista agradeció el trabajo de su equipo e hizo un llamamiento con un mensaje importante hoy en día: "Nuestra trinchera tiene que ser la honestidad y el pensamiento crítico. Fiscalizar al poder, en definitiva, hacer periodismo".

En una noche donde el periodismo fue el verdadero protagonista, las Antenas de Oro vuelven a recordar que esta profesión es sinónimo de vocación, compromiso y amor por contar la verdad.

