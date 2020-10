El padre del niño olvidado en un autobús escolar: "Nos dijo que tuvo miedo y lloró"

Un niño de 3 años permaneció 3 horas olvidado en el autobús escolar en Oleiros (A Coruña). Se investiga cómo la empresa pudo tener este fatal descuido. Se bajaron todos los alumnos menos él, estuvo 4 horas atado en su asiento hasta que volvió el conductor.

Fabián, el padre del niño, aclara que el pequeño se encuentra en buen estado aunque al día siguiente no quiso ir al colegio por lo que había sucedido. Les dijo que "se había quedado solo, que le dió miedo y que lloró". "Cuando miraba por la ventana no sabía ni dónde estaba, no sabemos lo que se le pasó por la cabeza".

El colegio ha salido en defensa de la directora asegurando que es la empresa de transportes la que tiene la responsabilidad. El progenitor cree que se puso en riesgo la condición física y psicológica del niño. No querían poner una denuncia pero sí interponer una queja. Los padres entienden que las represalias en torno a la directora no son adecuados y deberían dirigirse a quien se encarga de contratar al personal.

Puedes volver a ver toda la información sobre el niño que quedó olvidado en un autobús escolar en Atresplayer.