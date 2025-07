Desacuerdo en Espejo Público, sobre la 'bomba' de Marcial Dorado: ¿perjudica o beneficia a Feijóo?

La mesa de Espejo Público debatía las últimas declaraciones de Marcial Dorado, empresario gallego y uno de los mayores narcotraficantes del país, ante las cámaras de 'El Confidencial'. Una entrevista en la que revelaba que el Partido Socialista le ofreció dinero a cambio de que soltase una 'bomba' contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tras esta, los colaboradores del programa planteaban una cuestión: las palabras de Dorado, ¿perjudican o benefician a Feijóo?

La "enemistad" de Sánchez y 'El Español'

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta del periódico 'El Español' y abogada, decía que Pedro Sánchez "ha amortizado bien"la fotografía que relacionaba al de la oposición con el narcotraficante. En relación a ello, recordaba que el Presidente, a pesar de sí hacerlo en el caso de su contrario, no asumió bien algo que hizo 'El Español': "El comienzo del enfado de Pedro Sánchez con 'El Español' fue el día que nuestro dibujante, Tomás Serrano, hizo la misma foto de Marcial Dorado y Feijóo en el barco con Sánchez y Aldama". Desde entonces, aseguraba que existe una "enemistad" con el Gobierno y una "ausencia de representación institucional" en los eventos del periódico.

Daño para el PSOE

Asimismo, la periodista expresaba que la entrevista demuestra que Dorado "no tiene ninguna relación con Feijóo y que el PSOE le está intentando sacar rendimiento". "No creo que 'El Confidencial' haya pretendido beneficiar a Feijóo, pero no creo que le perjudique mucho porque él habla de que nunca le ha ayudado en nada", decía. Por ello, "el perjuicio lo veo para el PSOE".

Paco Marhuenda, director de 'La Razón', también opinaba como Cruz en que "no solo no perjudica a Feijóo, sino que le ayuda porque cuenta la verdad". Según el periodista, el número uno del PP tiene una "trayectoria impecable", algo que no opina igual con el del PSOE: "Sánchez es la historia de un farsante y fraude inmenso". Marhuenda recordaba que han pasado casi 40 años de la fotografía y que en el momento de esta Dorado "no era narcotraficante y parece que se dedicaba al contrabando de tabaco". "Él no tiene porque saber a que se dedica la gente", decía defendiendo al líder de la oposición.

Remueve un capítulo perjudicial para el PP

Por otro lado, la periodista Pilar Velasco consideraba que las declaraciones de Dorado "no le hacen bien a Feijóo". Que una de las personas más conocidas por el narcotráfico en Galicia esté relacionada con él solo le perjudica y remueve un asunto que "debería estar borrado ya de la vida de Feijoo". Una opinión contraria a la del resto de colaboradores, pero que la periodista defendía con seguridad: "Un tipo condenado a 10 años por pertenencia a organización criminal y narcotráfico nunca te ayuda. Amigos así no hay que tener, ni para que te ayuden ni te dejen de ayudar".

Además, añadía que, desde su punto de vista, el empresario tiene "poca credibilidad", y que si realmente ocurrió lo que ha contado debería "poner las pruebas sobre la mesa, al menos el día que se reunió con el PSOE y con quién lo hizo".

