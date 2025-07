Una joven denuncia el acoso de un hombre en el paseo marítimo de Mojácar: "No tenía donde meterme"

Cristina, una joven almeriense, compartía a través de las redes sociales su testimonio sobre el acoso que sufrió en el paseo marítimo de Mojácar (Almería), dónde un hombre estuvo persiguiéndola durante una hora: de 9 a 10 de la mañana. Más Espejo hablaba con ella durante el programa y conocía en mayor profundidad cómo fueron los hechos.

Le había visto el día anterior

La chica, como hacía de forma habitual, paseaba por la zona costera a primera hora de la mañana cuando notó que un señor iba detrás de ella. Ya le había visto el día anterior, pero, al principio, dudaba de sí misma porque podía ser cualquier persona paseando al igual que ella. Sin embargo, y al grabar un vídeo con la cámara frontal mientras iba hablando, se dio cuenta de que seguía detrás de ella y que cada vez estaba más cerca. En ese primer vídeo, que grababa para enviar a su familia, el hombre se daba la vuelta al darse cuenta de que podían pillarle. Por ello, no se ha podido reconocer al acosador.

La policía no le ha localizado

Decidió acelerar el paso, correr, incluso cambiar de ruta varias veces, pero él siempre seguía ahí e imitaba sus pasos. Después de que pasarán los minutos y no desapareciera, Cristina decidió llamar a la policía y pedir ayuda. "No tenía donde meterme", aseguraba con angustia, ya que a esa hora los negocios y restaurantes todavía no han abierto. La única opción que vio fue acercarse a una familia que había al fondo del paseo. Fue en ese momento cuando ya estuvo a salvo. Al acudir al lugar, la policía buscó al individuo, pero no consiguieron encontrarle.

Debido a esta situación de acoso, Cristina aseguraba que le toca hacer frente al miedo y la inseguridad: "Al día siguiente tuve que salir acompañada y no sé si voy a querer salir por ahí otra vez". Y es que, aunque ya había vivido situaciones similares anteriormente, esta vez su preocupación es mayor porque parece que los casos van en aumento: "Están pasando muchas cosas en las costas de Almería".

Por todo ello, la joven expresaba que está dispuesta a denunciar si encuentran a la persona y mostraba su apoyo a las mujeres para que comuniquen el acoso del que sean víctimas. Porque, como decía en uno de sus vídeos, "probablemente si pasa algo a ellos no les pase nada", pero no es justo que sean ellas las que modifiquen sus vidas porque los acosadores salgan impunes de sus actos: "Porque tengo que dejar de hacer mi vida por un sitio por el que he ido siempre".

