¿Cuenta como día de prisión cada día que Dani Alves vaya a firmar?

A las 16:25 horas de este lunes, Dani Alves salía de la cárcel de Brians 2 consiguiendo la libertad provisional tras 14 meses entre rejas. Tiene que cumplir ciertas medidas, le han retirado los dos pasaportes, el brasileño y el español, y a partir de esta semana todos los viernes compadecerá en la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque esta primera al ser Viernes Santo, lo hará el jueves.

Con estas medidas son para cerciorarse de que no abandona España. Pero además se le ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro a la víctima, ni en su domicilio, ni en su trabajo, ni lo sitios que frecuente. Si incumple alguna de estas medidas volverá a entrar en prisión.

¿Contará como día de prisión cada día que vaya a firmar?

Alves ha estado en prisión desde enero de 2023, tras 14 meses y después de haber sido condenado a cuatro años y medio por agresión sexual. A la espera que se resuelvan los recursos puestos a la sentencia y tras reunir 1 millón de euros que se estableció como fianza abandonó la cárcel.

¿Y ahora qué? ¿Qué horizonte judicial le espera? El abogado penalista Álvaro García - Olay en el plató de Espejo Público aclara los próximos pasos judiciales del caso Alves. Lo primero es que la acusación particular ha recurrido esta puesta en libertad, por lo tanto esto es una decisión provisional y hay que esperar a la resolución de tramite de apelación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según García Olay la defensa va a intentar "abonar" que los días en los que tiene que acudir a firmar cuenten para reducir a la pena, pero no lo sabremos hasta que lleguemos al trámite de sentencia firme, en su caso condenatoria y se abra un nuevo procedimiento que se llama ejecución de sentencia donde la defensa podrá solicitar que se abonen o compensen esos días. El Tribunal Supremo ha dicho que no es algo automático, que no es un día de comparecencia un día menos. Esas comparecencias naturalmente restringen su libertad porque tiene que acudir todas las semanas, pero lo que dice el supremo es que no hay equivalencia. "Normalmente es cada 10 días que asiste a la comparecencia, te quito un día de prisión", pero eso no se sabrá hasta que se tramita la sentencia.