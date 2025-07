Los consejos de Koldo a una mujer sobre cómo vestir: "Que se vea que se nota el pezón por encima"

Entre los 22.000 audios del caso Koldo, en Espejo Público se ha escuchado uno de ellos en los que se escucha cómo Koldo le decía a una mujer cómo debía vestir: "Y si es con una camisa con botones, pues lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho un poco hacia el borde, abrir un poco los botones... o la de lino que es transparente totalmente, y que se vea que se nota el pezón por encima, y buscar posiciones, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o el culo", decía Koldo.

"Es imposible que Pedro Sánchez no supiera lo que hacía esta gente por la noche"

Estos audios los ha encontrado la UCO en los dispositivos de Koldo García y han sido objeto de debate en el plató de Espejo Público. Según Antonio Martín Beaumont, Presidente de honor de 'Esdiario': "Lo de Koldo García es para pensárselo, porque esta persona era un asesor importante y un ministro, y no solo eso, es que lo hemos visto cómo ordenaba a cargos muy importantes de la administración y administraciones autonómicas. Además con más inri de todo esto, es que hay un 'Peugeot' que cuando se tiene que rescatar al PSOE, se mete Ábalos, Koldo, y es imposible que Pedro Sánchez no supiera lo que hacía esta gente cuando salía por la noche".

"Ninguno tenemos ni puta idea"

Unas palabras que han hecho saltar al periodista Toni Bolaño quien ha contestado: "¿Estabais vosotros en el 'Peugeot' para saber eso?, a mí lo de qué ropa debe llevar una mujer me parece una barbaridad, ahora presuponer que en el 'Peugeot' se hablaba de esto, es mucho presuponer, en ese momento la obsesión de Pedro Sánchez y Ábalos era muy distinta, ahora otra cosa es que fuera del 'Peugeot' pudieran pasar más cosas, porque presuponer que eso es verdad es tanto presuponer como presuponer que no. Ninguno tenemos ni puta idea".

A lo que Antonio ha respondido diciéndole: "Tu te metes en un coche con 3 personas que piensan de una manera, ¿y de verdad no te enteras de como son?", a lo que Toni Bolaño ha vuelto a saltar acusándole a él de "no haberse sorprendido él de algunos amigos suyos como Montoro".

"Fui el primer periodista en hablar del caso Montoro"

Unas acusaciones que no han gustado nada al presidente de honor de 'Okdiario' quien se ha defendido en Espejo público diciendo: "No solamente lo sabía, sino que fui el primer periodista que habló del caso Montoro, y lo publiqué en el libro de Cospedal, y me cayeron dos inspecciones fiscales de esas de muerte, y yo creo que Montoro estaba detrás, por lo tanto no todos nos hemos callado".

