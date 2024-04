¿Cómo afecta la eliminación de la Golden Visa a las inmobliarias y a la venta de pisos?

El gobierno de Pedro Sánchez dice que acaba con la medida aprobada por Mariano Rajoy en 2013 para contener el precio de la vivienda. ¿Cómo afecta esta decisión a las inmobiliarias?

De Gea con amplia trayectoria en el mundo inmobiliario asegura que desde las agencias lo han tomado con normalidad porque estaban prevenidos y sabían que podía pasar. Además de que la Golden Visa supone un 1% de las compra venta que se generan a nivel nacional entonces el impacto es muy reducido y no es significativo de todo lo que sucede.

¿Hecha la ley, hecha la trampa?

Ahora no van a poder conseguir la Golden Visa comprando inmuebles de 500 mil euros, pero sí pueden invertir en activos financieros: Un millón de euros en empresas españolas, dos millones en deuda pública, es decir, que le cliente que tiene dinero va a poder permitirse esa otra vía.

La eliminación de la Golden Visa no va a afectar al mercado

David cuenta que los tipos de clientes que tiene Housing Go es gente que un piso como el que el equipo de Espejo Público ha visitado y que está por encima de los 4 millones de euros, lo compran para una segunda o tercera vivienda. Un perfil que va a comprar le den o no la Golden visa. De Gea afirma que la Golden visa no es el motivo principal de la compra.

David de Gea asegura que el cliente que compra un piso de 4 millones de euros no es representativo del mercado, el precio medio de la vivienda en España está por debajo de los 200 mil euros y la Golden visa supone pues un 1% d hecho el año que mas transacciones que se hicieron, que fueron 650 mil transacciones en 2022 se registran 136 mil visados Golden visa, por lo que su eliminación no va a afectar ni al mercado de lujo, nial mercado residencia genérico.