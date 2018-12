El vídeo en el que los CDR insultan a un polícia nacional por pagar un peaje: "Tonto, tonto, tonto"

José Rebollo, policía nacional, decidió pagar el peaje a pesar de que los grupos independentistas catalanes intentaron oponerse a esta acción con los gritos de ¡Tonto!.

Los últimos días los Comités de Defensa de la República han cortado carreteras, levantado peajes y dicen que el próximo día 21 actuarán durante el Consejo de Ministros en Barcelona. Los CDR han intentado coaccionar a un policía nacional para que no pagara el peaje con las barreras levantadas. El policía fuera de servicio, José Rebollo, se negó a aprovecharse de la situación y pasó el peaje con las barreras levantadas por los CDR: "Yo tenía muy claro que iba a pagar, estaban intimidando a todo el mundo"

José Rebollo desafió a los CDR cuando no le dejaban pagar: "Cuando intentaba quitar el precinto que tenían en el sistema de pago, me cogían de la mano, me la golpeaban y yo insistía en que iba a pagar, no me iba sin pagar". El agente usó su coche como 'Blablacar' con tres chicos que no conocía y pasó miedo por ellos: "Yo por mi no pasé miedo, me preocupaba que a ellos les pudiera pasar algo", explica