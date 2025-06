Carmen no pudo darle el último adiós a su abuelo porque Ryanair no le permitió volar: "Perdí el dinero, el vuelo, y la oportunidad de despedirme"

El motivo de viaje que nadie quiere tener nunca. La despedida de un familiar ante el inminente desenlace de su vida. Por esa razón Carmen se disponía a coger un vuelo de la compañía Ryanair, compañía 'lowcost' protagonista de otras polémicasen nuestro país, desde Bruselas hacia Asturias, donde vivía su abuelo.

"Una trabajadora me dijo que mi mochila no entraba horizontalmente en el medidor, aunque sí verticalmente", explicaba la joven en sus redes sociales. Carmen asegura que la mujer le indicó que se situara a un lado para pagar la facturación del equipaje, una mochila de pequeñas dimensiones según la viajera: "Después de 10 minutos, esperando con la tarjeta de crédito en la mano, me dice que ha cerrado la puerta, que me ha desembarcado". Ya no podía entra al avión ni pagando.

Devastación de la familia

La joven atendía la mañana de este jueves a Espejo Público. Afirma sentir una gran tristeza así como bastante agobio por la repercusión que está teniendo su denuncia en las redes sociales, donde el vídeo que ha publicado ha generado muchas reacciones.

"Toda mi familia está devastada"

Al dolor de la pérdida de un ser tan querido como era el abuelo, se sumó el de la imposibilidad de que su nieta llegara a tiempo a darle su último adiós. La sedación del hombre, para ahorrarle más sufrimiento era cuestión de horas. Y el siguiente vuelo era días más tarde: "Le iban a poner la doble sedación. Estaban esperando a que yo llegase para poder despedirme de él con vida".

Pese a que la joven explico el motivo de su viaje en reiteradas ocasiones, la intransigencia de la auxiliar de tierra de Ryanair se habría impuesto al sentido común y a la humanidad. Los otros dos compañeros de la trabajadora de la aerolínea de bajo coste tampoco ayudaron a Carmen: "Le dio igual, ni siquiera respondió".

"Cuando me desembarcó se lo expuse a los demás y pasaron de mí, se fueron por una puerta cercana y me dejaron sola, llorando", lamenta Carmen.

La explicación de la compañía: "Nada cierto"

La joven mantiene que la versión que ha hecho pública Ryanair falta a la verdad. Aseguran que de manera amable se le informó que su equipaje no cumplía con las medidas y que debía pagar para viajar con él, dándole la oportunidad de que lo hiciese. También esgrimen que le advirtieron que la puerta de embarque cerraría pronto: "Tampoco es cierto", responde Carmen, que habría pedido a la compañía que lo compruebe en las grabaciones de seguridad.

"Me encontré completamente sola y sin ningún tipo de ayuda", termina por decir Carmen dado que no en el aeropuerto en cuestión no hay un mostrador de Ryanair al que acudir. Tampoco pudieron ayudarle los policías a los que acudió.

