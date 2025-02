Guerra abierta entre Bustinduy y Ryanair por lanzar una oferta con su imagen de payaso: "Reserva antes de que un payaso suba precios"

La aerolínea 'low cost' Ryanair ha lanzado una oferta con 179.000 asientos a 19,99 euros bajo el lema "reserva precios locos antes de que un payaso suba precios". En la imagen de la campaña se utiliza una fotografía del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, disfrazado de payaso.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha presentado la campaña en una rueda de prensa donde ha vuelto a cargar contra el titular de Consumo, a quien ha vuelto a llamar "ministro loco comunista", "loco político" y "payaso".

No es el primer enfrentamiento que protagonizan. El fundador de Ryanair O’Leary llamó "ministro loco comunista" al ministro Bustinduy por las multas por cobrar por el equipaje de mano. La sanciones económicas también recaen sobre otras cuatro compañías aéreas de bajo coste (Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea).

O'Leary insiste en que la multa del ministro de Consumo español es "inventada" y que no cumple con la ley de la Unión Europea.

La oferta ofrece 179.000 plazas a precio reducido, a 19,99 euros. En la imagen siguiente se puede ver al presidente de Ryanair en la presentación de la campaña en Madrid.

Michael O'Leary presenta la campaña en Madrid | EFE

Bustinduy, sobre la multa a Ryanair: "Consumo cumple su obligación"

El ministro de Derechos Sociales se defiende de las críticas vertidas por Michael O’Leary y asegura que su Ministerio se encarga de cumplir con su obligación y aplicar "la ley en rigor" en relación a la multa de 179 millones de euros que impuso a cinco aerolíneas -entre ellas Ryanair- por cobrar por el equipaje de mano.

"Yo soy el Ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores españoles. Eso he hecho y eso voy a seguir haciendo con total determinación allí donde haga falta", ha expresado.

Así, Pablo Bustinduy ha defendido que ninguna campaña "de presiones y ningún insulto le va a amedrentar" en esa tarea. "Voy a defender la aplicación de la normativa y de los derechos de los consumidores españoles con todo rigor, toda serenidad y toda tranquilidad, allí donde haga falta", ha añadido según recoge 'Europa Press'.

Multa a las aerolíneas por cobrar por el equipaje de mano

El presidente de Ryanair calificó de "ministro loco comunista" al ministro de Consumo español por las multas de 179 millones de euros impuestas a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar por el equipaje de mano.

"Queremos ayuda de la Comisión Europea para frenar a los gobiernos nacionales que intentan re-regular el tráfico aéreo. Hay un ministro loco comunista en España ahora inventándose paquetes de multas en alguna campaña sobre que los pasajeros deben poder llevar todo el equipaje que quieran", dijo el empresario irlandés.

Además, Michael O’Leary aseguró que el equipaje no cabría en cabina y supondría un riesgo para la seguridad aérea y ocasionaría retrasos. "Por dos razones. Primero, es un problema de seguridad: no se pueden llenar los aviones con equipaje que no cabe. Y segundo, se pasa mucho más rápido por el control de seguridad del aeropuerto si la gente lleva menos equipaje de mano", explicó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com