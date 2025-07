Espejo Público habla con la sobrina del hombre hallado muerto, tras un tiroteo: "Si te tienen que abrir el culo que te lo abran, y si te tienen que colgar y matar, que lo hagan"

Este martes por la tarde tenía lugar una tragedia familiar en Mijas. La Guardia Civil encontraba el cadáver de Raúl Heredia, un hombre de 41 años en una arqueta, tras llevar 5 días desaparecido. Tras conocerse la noticia, el hijo de Raúl decidió tomar la justicia por su mano y mató a tiros al primo de la víctima, Fernando, el que para él era el sospechoso de la muerte de su padre, aunque todavía no había trascendido la autopsia.

"Raúl quitó 30 gramos de coca a otra persona"

Jéssica, la sobrina de Fernando, ha hablado en directo en Espejo Público y ha denunciado que: "El asesino mató a mi tío sin tener pruebas de que había matado a su padre, él no sabía si su padre había muerto de sobredosis, porque ese hombre quitó 30 gramos de coca a otra persona y se fue solo. Además, Raúl estaba malo del corazón, tenía que tomar pastillas, y cuando una persona está mala y toma pastillas puede darle una trombosis. Mi tío no ha tenido nada que ver en esto".

"Te tienen que colgar y matar allí solito"

Jéssica se ha mostrado muy nerviosa ante el micrófono de Espejo Público, lo ha cogido con sus propias manos y ha tenido unas palabras para Fran, el presunto autor de la muerte de su tío Fernando: "Hay un Dios y un karma, que todo en esta vida se paga, y tú lo has hecho, y si te tienen que abrir el culo que te lo abran, y si luego te tienen que colgar y matar allí solito, que lo hagan. Que se coma 30 años de cárcel por haber matado a mi tío".

"Sabiendo que los gitanos pensamos a sangre fría, deberían haberlo hecho"

La sobrina del fallecido ha acusado a la Policía de su mala actuación, ya que cree : "Si cuando vieron las imágenes de mi tío discutiendo con Raúl, la Policía se hubiese llevado a mi tío al calabozo, ahora estaría vivo. Sabiendo que los gitanos pensamos a sangre fría, deberían haberlo hecho"

"El problema de todo lo tienen las drogas"

La mujer de Fernando también ha estado ante los micrófonos de Más Espejo, y ha reconocido entre lágrimas que el problema de todo esto "lo tienen las drogas", aunque ha confirmado que su marido estaba rehabilitado y tomando metadona. "Fernando nos dijo que no sabía nada de Raúl, que se quedó entre unas matas y no volvió a verlo más, creemos que su muerte fue un accidente, quiero que esto acabe ya, no queremos más problemas".

