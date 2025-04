Alejandro Fernández, PP, sobre la decisión de Donald Trump de aumentar los aranceles: "Mala para el planeta y acabará siendo mala para EEUU"

Las valoraciones sobre las últimas medidas implantadas por la administración de Donald Trump en la economía de Estados unidos están siendo objeto de análisis y debate a lo largo y ancho de todo el mundo. Los nuevos aranceles anunciados por el presidente de EE.UU. a las importaciones de productos extranjeros suponen la subida de un escalón más en la deriva política proteccionista que han tomado las autoridades norteamericanas.

Una decisión "mala para el planeta"

Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, compartía su juicio a esta imposición de aranceles, que en el caso de la Unión Europea sube hasta el 20%. No considera positivo lo que aseguraba que era un punto claro en el programa electoral de Donald Trump, también se pronunciaba sobre la puesta en escena, que convierte cada acto político en un showal más puro estilo trumpista.

Destacaba que las medidas no son puestas en marcha a la ligera, sino que forman parte de un plan minuciosamente desarrollado por "gente muy lista". Dicho esto, el político popular dejaba clara su postura: "Creo que es una decisión mala, mala para el planeta, y que acabará siendo mala para Estados Unidos".

Lecciones de la historia

Para el presidente del PP catalán a lo largo de los años se podría obtener aprendizaje del camino ya recorrido: "La historia nos enseña que el proteccionismo no funciona a largo plazo".

Fernández catalogaba de gran avance de la sociedad moderna el libre comercio, y enumeraba varios de los beneficios que habría tenido a su entender: "La salida de la extrema pobreza de centenares de millones de seres humanos en China, India, y el sureste asiático, se construye sobre el libre comercio".

"Ahora lo que toca es reaccionar"

El político popular lanzaba una crítica a 'la izquierda', celebrando que este giro de los acontecimientos, con Donald Trump al timón, tenga entre sus consecuencias que sus adversarios políticos sean conscientes de "las bondades del libre comercio, al que se referían despectivamente como modelo neoliberal y no se cuántas papanatadas más". Concluyendo este análisis particular de este modo: "Yo lo celebro, lo reivindico y me reconforta".

Interpelaba Alejandro Fernández a una respuesta decidida de la Unión Europea, en lugar de caer en quejas y lamentos. A continuación subrayaba lo siguiente: "Ayer Feijóo reaccionó antes que el presidente del Gobierno".

Invitaba al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a actuara en base al plan de contingencia presentado por Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del Partido Popular, la mañana del miércoles al respecto.

"En Europa tenemos cierta tendencia a poner cara de honda preocupación, quejarnos mucho, pero hay que reaccionar", expresaba.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.