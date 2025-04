¿Cómo van a afectar a España los aranceles de Trump? Un economista da la respuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la aplicación de aranceles del 20% a los productos provenientes de la Unión Europea. La medida, presentada en el denominado 'Día de la Liberación', busca corregir lo que el mandatario considera una situación injusta. "Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos cobran y nos han estado cobrando", declaró desde la Casa Blanca.

Ante esta situación, el economista y profesor de Finanzas, Contabilidad y Tributación en la Universidad Internacional de Valencia, Ernesto Campos, ha analizado las consecuencias de estas medidas. Según Campos, la primera respuesta de Europa debería ser sentarse a negociar con Washington. "El primer afectado es Estados Unidos", advierte. Trump ha justificado su decisión afirmando que la UE grava con un 39% los productos estadounidenses. Sin embargo, según Campos, "al parecer son cifras que no coinciden con la realidad y es simplemente la justificación para buscar esa reprocidad de aranceles".

A pesar de todo, Campos considera que se debe extraer una lectura positiva. "En algunos países esos aranceles han sido peor de lo esperado, pero en el caso de Europa no. La ventaja es que es un arancel común a todos los países de la Unión, no hay un arancel único para determinados productos o países. La respuesta europea debería ser común: sentarnos a negociar y retroceder esos aranceles".

Impacto en España

En cuanto a los efectos en España, el economista cree que la medida tendrá un impacto limitado. "Solo el 5% de nuestras exportaciones van a EEUU", señala Campos, aunque advierte que algunos sectores podrían sufrir más las consecuencias. "Afectará indirectamente, pero el impacto directo se verá en el sector agroalimentario: vino, aceite de oliva, productos lácteos... Por tanto, comunidades como Andalucía, Murcia o Cataluña podrían sentirlo más".

A pesar de ello, Campos recalca que "España depende del turismo, no de las exportaciones de productos a Estados Unidos". El verdadero riesgo podría venir si la medida provoca una recesión en Europa. "Si Europa entra en recesión, el flujo de visitantes a nuestro país se minorará", advierte.

Ante este escenario, el experto considera que el Gobierno de España debe alinearse con la Unión Europea. "No tiene sentido que España levante la mano y anuncie medidas distintas, contrarias o no alineadas con la Unión Europea", explica. Dado que el impacto directo en España no es tan significativo, Campos cree que la mejor estrategia es esperar y acompañar las decisiones comunitarias.

Una estrategia negociadora

El presidente estadounidense ha defendido su política arancelaria asegurando que "hará a América rica de nuevo". Sin embargo, Campos no esta de acuerdo con la efectividad de estas medidas arancelarias. "En mi opinión, no. Sabemos todos que esas políticas no generan resultados. Lo vimos hace 100 años, en los años 30, cuando se adoptaron medidas similares para intentar que Estados Unidos saliera de la Gran Recesión. El resultado fue que esas medidas la empeoraron".

Según el economista, la decisión de Trump podría ser una estrategia de presión más que una medida económica efectiva. "En mi opinión, esto puede ser una tarjeta de negociación para conseguir algo a cambio. Es decir, es una medida de presión para sentarse a negociar uno por uno con sus principales socios y conseguir algo a cambio".

