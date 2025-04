Von der Leyen asegura que la UE responderá a los aranceles de Trump: "Las consecuencias serán inmensas"

Donald Trump ha vuelto a tensar la cuerda del comercio internacional. Desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de aranceles que afecta directamente a sus principales socios. La medida incluye una tarifa general del 10% a todas las importaciones y una específica del 20% para las procedentes de la Unión Europea. Además, ha impuesto un 25% sobre los vehículos extranjeros y gravámenes aún más duros para países como China o India.

Respuesta de Ursula von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no tardó en responder. Desde Samarcanda, donde asiste a una cumbre entre la UE y Asia Central, advirtió que las consecuencias serán devastadoras para el comercio global.

"Todas las empresas lo van a sentir desde el día uno" y las consecuencias "serán inmensas", aseguró. "No hay orden en el caos", añadió, refiriéndose al desorden que provocarán las decisiones unilaterales de Washington.

Bruselas afila sus herramientas

En respuesta al movimiento de Trump, Bruselas acelera la preparación de un paquete de contramedidas. Se trata de una ofensiva comercial que incluirá nuevos aranceles, apoyo económico a sectores clave y el posible uso de su herramienta más potente: el instrumento anticoerción, conocido como el "bazuca".

Este recurso, nunca antes activado, permitiría a la UE penalizar no solo productos, sino también servicios, empresas y sectores estratégicos. Aunque su aplicación requeriría la aprobación del Consejo y el Parlamento Europeo, ya hay voces como la de Francia que reclaman su uso inmediato.

Europa contundente con su postura

"Quiero ser clara: usar los aranceles como una única herramienta no tiene sentido. Siempre estamos dispuestos a negociar, pero también estamos preparados para responder y ya estamos completando una serie de medidas si esas negociaciones no llegan a un buen resultado. No es tarde para negociar", afirmó.

El impacto será inmediato

La líder comunitaria alertó de las repercusiones directas sobre los ciudadanos. "Desde una mayor incertidumbre hasta la interrupción de las cadenas de suministro, pasando por la onerosa burocracia. El coste de hacer negocios con Estados Unidos aumentará drásticamente", advirtió.

Europa ya ha comenzado a limitar las importaciones libres de aranceles en sectores como el acero. Además, se convocarán Diálogos Estratégicos con representantes de las industrias siderúrgica, automovilística y farmacéutica para mitigar los daños.

"Ya hemos anunciado nuevas medidas de apoyo a los sectores siderúrgico y automovilístico", dijo Von der Leyen.

"España protegerá a sus empresas y trabajadores"

En España, Pedro Sánchez convocó a sindicatos y representantes empresariales para analizar la situación. Tras la reunión, lanzó un mensaje firme. "España protegerá a sus empresas y trabajadores", declaró el presidente del Gobierno, asegurando que no se escatimarán esfuerzos para amortiguar el impacto del proteccionismo estadounidense.

