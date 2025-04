Alberto Núñez Feijóo: "Pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre qué partidos recortaría para aumentar el gasto en Defensa al 2%. "Tenemos el Gobierno mas caro de la historia, 22 ministerios, entre 13 y 14 suficientes. Tenemos el Gobierno que mejor vive con mas de 500 asesores en nomina (...) Si asumo la responsabilidad no seguirían trabajando y cobrando dinero publico", asegura Feijóo, que pone como ejemplo la reducción de los cargos en Galicia a la mitad: "No pasó nada".

"Pagamos mas impuestos que nunca y tenemos mas deuda que nunca", dice tajante. Mientras, califica al Gobierno de Sánchez como un "atentado contra la Igualdad y viabilidad de servicios públicos y pensiones". Y deja claro que él encontraría el dinero en las partidas del Presupuesto del Estado en las que sobra.

Feijóo, a Sánchez, sobre los "chiringuitos" en universidades

También critica las declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre los "chiringuitos" en universidades privadas. Además, se ha pronunciado en el programa de Espejo Público de Antena 3 sobre las disculpas de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la absolución de Dani Alves. Feijóo cree que debería haber dimitido de su cargo o haber sido cesada por cuestionar la presunción de inocencia y el trabajo de los jueces y considera que las disculpas se deberían haber hecho antes.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó al PP por generar "confrontación" con universidades y defiende que el debate sobre el endurecimiento de los requisitos para la creación de nuevas universidades "no va de públicas contra privadas" sino que va de "universidades buenas contra universidades malas", dijo la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Aquí de lo que se trata es de trabajar para garantizar la calidad en nuestro sistema universitario", añadía Pilar Alegría

"Si usted -Pedro Sánchez- quiere hablar de calidad universitaria no debería favorecer la creación de una cátedra universitaria dirigida por una persona que ni si quiera es graduada, ni licenciada", dice el líder del Partido Popular en el programa de Susanna Griso refiriéndose a los "hechos que ahora mismo están en un juzgado", el 'caso de Begoña Gómez'.

"Si quiere quitar los chiringuitos de las universidades privadas, debería de no promocionar chiringuitos de cátedras tuteladas por personas que no son graduadas y financias por empresas del Ibex a través de llamadas desde Moncloa. Si quiere hablar de la calidad universitaria, a favor, pero no tiene legitimidad para hablar de esto porque sí le interesan los chiringuitos universitarios y sí le interesan desprestigiar a determinadas universidades", explica Alberto Núñez Feijóo.

El líder del principal partido de la oposición considera que hay universidades privadas "excelentes" así como "mediocres". Y ocurre lo mismo con las universidades públicas: "Hay universidades públicas buenas y hay universidades públicas mejorables". A su vez, recuerda que en el ranking de mejores universidades, los primeros puestos están ocupados por centros privados y que el propio presidente del Gobierno elaboró su tesis en una universidad privada.

"Si habla de chiringuitos en universidades, no puede patrocinar una cátedra dirigida por una persona que ni si quiera es universitaria", insiste.

Feijóo, sobre los aranceles

Núñez Feijóo ve la imposición de aranceles por parte de Donald Trump como una decisión "absolutamente equivocada" que va a perjudicar no solo a los españoles también a los norteamericanos.

Lo dice el mismo día que el presidente estadounidense dará más detalles sobre la nueva política arancelaria y mientras se conoce que ya se está dejando de exportar miles de botellas de vino español a Estados Unidos.

Este miércoles 2 de abril, jornada que Trump bautizó como 'Día de la liberación', anunciará nuevos aranceles contra varios países, en una medida que podría sacudir el sistema económico global como no se ha visto en décadas y con consecuencias imprevisibles.

Feijóo, sobre Mazón: "Nadie ha estado a la altura"

Muchas han sido las voces las que han cuestionado el apoyo del PP a Carlos Mazón por su gestión de la DANA. Ahora, Feijóo ha asegurado en Antena 3 que ninguna de las dos administraciones públicas ha estado "a la altura".

"A las víctimas le debemos una investigación para saber dónde están las responsabilidades y cuáles son los responsables", afirma sobre la tragedia de la DANA que acabó con la vida de más de 200 personas.

