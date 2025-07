El enfado de César Lucendo, director de la obra de Terelu Campos, con Espejo Público: "No me gusta que estéis todo el rato despreciando"

Polémica de nuevo alrededor de Terelu Campos, que ha actuado en su tierra, Málaga, con su obra 'Santa Lola'. Preguntada por los medios sobre la ausencia de su hija Alejandra Rubio y su yerno Carlo Constanza, ha señalado que "para tres días que vienen con su bebé, es algo que yo le he dicho que no, habéis ido a Valladolid que era el estreno, lo más importante, vienen cuatro días los pobres", remarcaba.

Es Espejo Público hemos podido hablar con César Lucendo, director de 'Santa Lola', quien remarca que aunque "Terelu es una persona muy mediática", "Terelu es una tía super normal".

Además, se ha mostrado muy crítico con el "cariño especial" que hay en "este programa a decir que no vendemos entradas, que las regalamos, que los estrenos no están llenos. Está funcionando bien, de verdad, es muy difícil llenar un teatro, lo mínimo que queremos, ya no te digo respeto, queremos un poco de compañerismo y agradecer un poco el trabajo que estamos haciendo todos", decía.

"No me gusta que estéis todo el rato despreciando"

Lucendo ha explicado que él "vive del teatro", su gran pasión y que, aunque "Terelu atrae mucho público y eso se traduce en venta de entradas, lo que no me gusta bajo ningún concepto es que estéis todo el rato despreciando si hemos regalado entradas, si no vamos a llenar, esto me ofende porque es mi profesión". ha remarcado visiblemente cabreado.

