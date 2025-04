El crítico discurso del empresario Martín Varsavsky con la guerra comercial de Donald Trump: "Un engaño sobre cuáles son los aranceles de otros países"

El empresario hispano-argentino Martín Varsavsky intervenía en 'Espejo Público' unas horas después del anunciado 'show' de Donald Trump en materia económica. Lo expuesto por el presidente de Estados Unidos entraba dentro de las previsiones y los nuevos aranceles impuestos por las autoridades norteamericanas al resto de economías mundiales ha supuesto para muchos analistas una declaración de guerra comercial internacional.

Varsavsky comenzaba ya con una primera crítica afirmando que las nuevas medidas proteccionistas implementadas por EE.UU. podrían resultar positivas y, sin embargo no estaría siendo llevada a cabo de forma correcta: "Está siendo mal ejecutada".

El déficit comercial que afrontaría actualmente Estados Unidos, según el empresario, asciende hasta los 1,3 billones de dólares (trillones, en formato americano). Además también contaría con un déficit gubernamental de 1,7 billones. Ambos datos serían los desencadenantes de los dos principales proyectos económicos de la administración Trump: DOGE (Departamento de Eficiencia del Gobierno Federal) y los aranceles a las importaciones, a la Unión Europea por ejemplo le ha cargado con un 20% a las exportaciones al mercado estadounidense.

"No es sano que un país tenga un consumismo desembocado"

A la sociedad norteamericana atribuye Varsavsky lo que muchos piensan, una actitud exageradamente consumista que las nuevas medidas tratarían de corregir mediante impuestos adicionales. El objetivo, según el empresario para "transformar su consumo de productos extranjeros".

Un engaño deliberado

"No es una confusión, yo creo que es algo hecho adrede"

Para Martín Varsavsky el discurso de Donald Trump supone en cierta manera una confusión que no sería tal, sino que estaría pensada de antemano: "Confunde los aranceles con los déficits".

"Me parece muy mal y criticable (...) Entiendo sus objetivos pero no me gusta su estrategia", sentenciaba al respecto el empresario que otras tantas veces se ha posicionado del lado de las políticas de Donald Trump, o Javier Milei.

Contrario a las formas y el plan de choque de Donald Trump, Varsavsky además consideraba lo siguiente: "Esto es enormemente desestabilizante para las empresas norteamericanas".

Apoyaba sus afirmaciones con los datos negativos más recientes del mercado bursátil.

El (único) discurso más crítico

En plató sorprendía el que la presentadora Susanna Griso consideraba su juicio más crítico con el mandatario estadounidense, mientras que el periodista Chema Crespo matizaba: "El único".

Inmediatamente después Varsavsky aclaraba que esta mañana no podía acudir al programa por este motivo, ya que se encontraba viajando a Estados Unidos.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.