El hilarante fallo de Miguel Diosdado dejándose llevar por ‘Sarandonga’: “No me hagas seguir si no es”

Miguel Diosdado y Estefanía Luyk se han animado cuando Roberto Leal les ha dicho sobre su canción en La Pista: “La conocéis”. Además, a los dos les ha gustado el año en el que se estrenó: 2005. Y lo que han escuchado en el primer fragmento les ha sonado a flamenquito ligero, perfecto para estas alturas del verano.

Miguel se ha hecho con el turno y, tras dudar un poco, se ha arrancado a cantar ‘Sarandonga’. El público le ha seguido con palmas, Roberto ha secundado el ritmito… hasta que el actor le ha pedido: “No me hagas seguir si no es”. Y el presentador se lo ha confirmado, estallando todo el plató en risas: “¡No es!”. “Me has dicho lo de ‘el arroz con bacalao’, y se me han ido los pies”, ha explicado.

Estefanía ha aprovechado el rebote recordando frases de la letra, incluso a pesar de que el fallo de su rival había conseguido desconcentrarla. ‘Caminando por la vida’, la invitada ha hecho pleno de cinco segundos para Manu. ¡No te lo pierdas en el vídeo!