Sebastián Yatra le canta al pasado y ¿a su ex, Aitana?: "Cuando has sentido cosas en tu vida..."

Sebastián Yatra está soltero (que sepamos) pero solo él sabe cómo cantarle al amor y volver al pasado para inspirarse. Nuestro reportero Carlos García hablaba con el cantante sobre su situación sentimental.

"Muchas veces hablamos de estar enamorado como algo del presente pero cuando has sentido cosas en tu vida solamente con cerrar los ojos eres capaz de escribir sobre una situación", explica.

El cantante está viviendo su primer verano como soltero tras su ruptura con Aitana y parece que lo de volver a enamorarse se lo toma con calma. "Yo me dejo sorprender por la vida, que me lleve donde me tenga que llevar", responde.

"Me siento muy feliz, estoy aquí rodeado de gente que quiero", termina. ¡Dale al play!