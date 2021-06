La advertencia del secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta: "No hay suficientes agentes"

Nueva noche de tensión en la frontera con Marruecos. La declaración ante el juez y la salida de España de Brahim Ghali coinciden con un aumento de la tensión en la frontera de Ceuta. En las últimas horas, numerosos migrantes han vuelto a concentrarse en los alrededores del puerto, a la espera de una oportunidad para cruzar. Eduardo García, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta, ha alertado de la falta de efectivos y medios en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias. "No hay suficientes agentes" ha asegurado.

"De hecho, nosotros la Confederación Española de Policía ha presentado un escrito al Ministerio del Interior reclamando de forma inmediata medios. Necesitamos medios, necesitamos efectivos, necesitamos más efectivos sobre todo porque incluso el personal que tenemos de vacaciones no ha podido disfrutarlas. Se han interrumpido las vacaciones para poder dar soluciones" ha explicado Eduardo García, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta, en Espejo Público.

Pero ¿Cuál es la situación ahora mismo, hay tensión en la frontera? Para Eduardo García si hay tensión. "No se están produciendo las extradiciones. Marruecos no está aceptando a las personas que tenemos aquí de manera irregular y esto es un problema para la ciuada. Las personas que viven aquí en Ceuta se le está yendo de las manos. No quieren salir a la calle, tienen miedo.

Desde la semana pasada, Rabat estaría poniendo más dificultades para realizar las devoluciones de los migrantes: "Si, efectivamente está poniendo bastantes trabas. No sabemos cuales son las circunstancias" ha respondido Eduardo García, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Ceuta. "Estas personas no tienen para comer, no tienen dónde hacer sus necesidades y esto, realmente es un problema. Entendemos que hay que buscar una solución de forma inmediata."