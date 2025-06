Ada Colau propone la sustitución de Pedro Sánchez, por la continuidad del Gobierno de coalición: "Hay una crisis sin precedentes"

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y miembro de 'Los Comunes', integrante de Sumar, ha compartido su visión de la situación política actual, sacudida por el terremoto de la corrupción dentro del Partido Socialista.

La exalcaldesa de la Ciudad Condal formó parte de la mayoría parlamentaria que dio sus votos para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. Sin embargo ahora ha manifestado que las explicaciones de Sánchez, después de que el último informe de la UCO destapara la supuesta corrupción de Santos Cerdán, y el escándalo se quedara a un solo escalón de él mismo en el organigrama del PSOE.

"Ahora llega esto"

Aclara que no se inclina por una salida de Sumar del Gobierno de coalición, sino que insiste en poner en práctica el programa electoral hasta el final de la legislatura. Sin embargo expresa que actualmente existe "una crisis sin precedentes".

Enumeraba una serie de iniciativas que querían llevar a cabo y, según ella, el PSOE, habría postergado "y ahora llega esto", expresaba en relación a la escalada del escándalo de corrupción.

"Se ha roto la confianza, y Pedro Sánchez ahora no solo no tiene nuestra confianza, no tiene la confianza de la ciudadanía, no tiene la confianza de sus votantes (…)", aseguraba Colau.

"Tiene que haber una reacción inmediata y contundente"

Sin embargo lo que a ojos de la política catalana sería "lo peor", es la respuesta dada por Pedro Sánchez y el PSOE, que consideraba insuficiente e inaceptable, y desencadenante de algo que no desea: "La falta de reacción del Partido Socialista ante esta crisis tan grave, esa falta de reacción es lo que está regalando votos a puñados a un posible Gobierno de la derecha con la extrema derecha".

Algo más avanzada la entrevista Colau recordaba la etapa de recortes generalizados del último Gobierno de la derecha, económicos, laborales y de derechos sociales, expresando que el regreso al poder del PP, sería como "volver a las cavernas".

"No me interesa"

Sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y por ende líder de la oposición, que ve al Partido Socialista en "fase de extinción", la exalcaldesa de Barcelona reconoce que no tiene el más mínimo interés en escuchar lo que diga o deje de decir: "Lo que diga el Partido Popular sobre esta cuestión, la verdad que a mí me interesa muy poco. El Partido Popular es un partido corrupto de los pies a la cabeza".

"Me habrían colgado de una farola"

Planteaba una situación hipotética en la que ella y su partido se hubieran visto implicados en una trama de corrupción similar a la que asola al PSOE y barajaba solamente un posible final: "Me habrían colgado de una farola en la plaza de Sant Jaume, porque sería absolutamente inaceptable".

Afirmaba que la sensación que tiene desde que vieron la luz las últimas informaciones es de incredulidad e indignación. Exige que el Gobierno implemente medidas contundentes y definitivas contra la corrupción.

Pasado ese estado que define como "de shock", llegaron las disculpas de Pedro Sánchez desde la sede socialista de la calle de Ferraz, en Madrid, que para Colau son "un indicador claro que ha pasado algo grave ahí", sostiene que "no basta" con pedir perdón: "Es inaceptable".

¿Una presidenta para sustituir a Sánchez?

Para tratare de dar estabilidad y mayor duración a la coalición, propone buscar una persona de consenso que garantice los derechos de las mujeres y destinar recursos para prohibir y perseguir la trata. Tacha de "ruin e hipócrita" la que entiende como una intención del PSOE de dar "lecciones de abolicionismo" del Partido Socialista. La propuesta de Ada Colau: "Una presidenta progresista de consenso".

