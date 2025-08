Alerta alimentaria: detectan exceso de zinc en un complemento alimenticio distribuido en al menos 14 comunidades

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que depende del Ministerio de Consumo, ha alertado de la presencia excesiva de zinc en el complemento alimenticio 'N-PRO Regenintest'. Este complemento alimenticio puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.

Esta información se ha obtenido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) que posteriormente, se lo ha trasladado a las autoridades sanitarias de Cataluña.

Según la AESAN, el 'N-PRO Regenintest' se ha distribuido en distintas comunidades autónomas. Concretamente, las autoridades han informado que se ha distribuido en 14 comunidades entre las que se encuentran Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Extremadura, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. No obstante, no es descartable que este producto no se encuentre en otras comunidades autónomas.

Consumo ha informado la retirada del 'N-PRO Regenintest' del lote 020725, con fecha de consumo preferente el 31 de julio de 2027. Asimismo, la AESAN ha recomendado a las personas que lo tengan en su domicilio que se abstengan de consumirlo.

Además, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objetivo de que se verifique la correcta retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

¿Qué es el zinc?

El zinc es un nutriente que todas las personas necesitan para mantener una buena salud. El zinc está presente en las células de todo el cuerpo. El zinc cuenta con varios beneficios y el principal de ellos es la ayuda que proporciona al sistema inmunitario a luchar contra las bacterias que lo atacan.

El cuerpo utiliza el zinc para producir ADN y las proteínas. Asimismo, en distintas etapas como la infancia, la niñez o la adolescencia, el cuerpo necesita el zinc para desarrollarse correctamente.

También es necesario para la cicatrización de heridas y para el buen funcionamiento del sentido del gusto.

Síntomas que te deben poner en alerta si hay un exceso de zinc en tu alimentación

Aunque el zinc es un componente beneficioso para la salud, su exceso es perjudicial. La ingesta de altas dosis de zinc puede causar toxicidad aguda con distintos síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea y dolor abdominal. En casos severos, puede presentarse corrosión gastrointestinal con sangrado.

A largo plazo, el consumo excesivo de zinc puede causar efectos secundarios como disminución de los niveles de colesterol bueno, deficiencia de cobre y supresión del sistema inmune. Precisamente, la deficiencia de cobre puede crear otros problemas neurológicos, como falta de coordinación, adormecimiento y debilidad en brazos, piernas y pies.

De la misma manera, las personas que utilizan aerosoles nasales y geles que contienen zinc, pueden sufrir efectos secundarios como perder el sentido del olfato.

