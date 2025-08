Afra Blanco, tras la llegada de inmigrantes a una playa de Granada: "España tiene el récord de las vidas devoradas en el Mediterráneo"

Espejo Público comentaba con los colaboradores el último episodio polémico relacionado con la inmigración en España, después de que el pasado domingo 3 de agosto una decena de inmigrantes llegase en lancha a la playa de Castell de Ferro (Granada). Este hecho generó revuelo entre los bañistas, muchos de los cuales les retuvieron y colaboraron con la policía para su detención. Algo que dejaba muchas críticas en redes sociales, como la de la politóloga Arantxa Tirado, que calificaba este comportamiento como "vergonzoso e inhumano".

La activista Afra Blanco también se mostraba contundente: "El discurso de odio y criminalización de las personas migrantes está ahí y se refleja en las actitudes de la personas". Asimismo, describía esta como una realidad "lamentable", ya que España, en materia de migración, tiene el "récord de las vidas devoradas en el Mediterráneo". Según Unicef, más de 2 mil personas fallecieron o desaparecieron en este mar el año pasado. "La omisión de socorro está ahí. La externalización de la gestión a países sin capacidad ni voluntad también está ahí", explicaba.

Por otro lado, el periodista de 'La Razón' Javier Portillo reconocía que la actitud de los allí presentes se debe a "un discurso de odio hacía el inmigrante que está calando en capas de la sociedad que actualmente no tienen capacidad económica suficiente y piensan que les están quitando el trabajo y el sustento". Algo a lo que Afra respondía: "Ha calado una mentira". Y es que, según la activista, vienen a trabajar y no a cobrar ayudas. "Los datos no acompañan ese discurso de bulo y odio", argumentaba.

Casimiro García-Abadillo, director de 'El independiente', consideraba que todo se debe al rechazo de una parte de la población a la inmigración que describía como "irregular". "Así no se puede llegar a un país (…) Si decimos que esto está bien legalizamos las mafias", declaraba. Además, recordaba que los españoles también fueron inmigrantes, sobre todo durante los años 60, pero "cuando se iban, se iban a trabajar a un sitio".

Estas palabras del colaborador desataban en plató la tensión con Afra, ya que la colaboradora decía que esta afirmación es mentira: "Nuestros antepasados se marcharon muchos sin contrato de trabajo, sin la lengua nacional y de forma irregular". Una situación que, como ella expresaba, no se aleja de lo ocurrido en Granada, y, por ello, merece el mismo respeto.

