Alta tensión entre Afra Blanco y Mariló Montero en plató: "Ni me llamo 'hija', ni me llamo 'chiquilla', soy Afra"

Mariló Montero y Afra Blanco han vivido un momento tenso en plató cuando comentaban la conversación en exclusiva que ha mantenido el programa con Miss Asturias Claudia Montes, protegida de José Luis Ábalos. Esta mujer aseguraba tener un trato cercano con algunos ministros del Gobierno, que preferían que les tuteara.

La activista Afra Blanco comentaba estas declaraciones. Le parece muy extraño esta actitud de los ministros y destaca que ella misma conoce a muchos afiliados del PSOE que nunca. En un momento del discurso Mariló Montero le respondía: "Afra, pero por qué hacéis esto? Negar la realidad y las evidencias". Preguntaba entonces Afra: "¿a qué realidad te refieres?", a lo que Mariló respondía: "Chiquilla, a todo lo que te está publicando la UCO".

"Estoy deseando escuchar entera la entrevista de Miss Asturias"

Un término que no agradaba nada a la sindicalista. "No sé que pasa últimamente con los términos de chiquilla", se preguntaba. "No digo que crea o no a Miss Asturias, yo tengo amigos que son militantes del PSOE y no tienen el teléfono de los ministros, por eso estoy deseando escuchar la entrevista entera".

"Hija, vas de disgusto en disgusto"

Mariló le respondía diciendo: "Hija, vas de disgusto en disgusto". Afra señalaba en ese momento: "Ni te llamo hija, ni te llamo chiquilla, me llamo Afra y a ti te llamo de Mariló".

A lo que Mariló le decía que la trataría de usted y que lo lamentaba profundamente. "No desviemos el tema, queremos un Gobierno progresista: "Que caiga quien tenga que caer, quiero que salga todo, somos mucha gente de izquierdas que pensamos así, que salga lo que tenga que salir. Yo como persona de izquierdas quiero que salga todo y a partir de ahí evaluaré y decidiré mi posición".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.