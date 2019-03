"No me olvides" y "Usted primero", los libros de Espejo Público

RECOMENDACIONES SEMANALES

En "No me olvides" Pilar Eyre vuelve a desnudarse ante el lector y le atrapa en una nueva novela divertida, entrañable y muy humana. Desde su útlimo éxito "Mi color favorito es verte", Pilar Eyre no abandonó su incesante búsqueda de Sébastien, su amor y su pasión. Esta es una nueva página en esta bella historia de amor. Y "Usted primero" es una obra práctica sobre el protocolo y las buenas maneras de la mano de dos iconos de la elegancia en España como son las escritoras Marta Robles y Carmen Posadas.