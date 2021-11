Hablan los españoles bloqueados en Sudáfrica por la variante ómicron: "Hay mucho enfado y mucha rabia"

Espejo Público ha hablado este lunes con algunos de los españoles que están bloqueados en Sudáfrica después de que muchos países, entre ellos España, hayan decidido cerrar de urgencia las fronteras con el país africano por la nueva variante ómicron del coronavirus, originada en ese territorio.

"Hay gente que está bloqueada en aeropuertos. No tenemos una salida segura, pese a que todavía hay aviones comerciales", ha explicado Carlos, que viajó a Ciudad del Cabo por motivos laborales. "Le pido al Gobierno que no escatime en gastos y no se retrase".

En una situación parecida se encuentra Carla Fibla, periodista de profesión, aunque ella reside en Sudáfrica. Fibla ha explicado que el Gobierno sudafricano está muy enfadado por la decisión tomada por parte de varios países de prohibir los vuelos procedentes de dicho país.

"Mucho enfado y rabia"

"Ellos han cumplido con todos los protocolos, dando el aviso de la nueva variante detectada, y entienden que la comunidad internacional no está siendo justa", ha explicado, al tiempo que añadía que Sudáfrica ha hecho una gran inversión en sanidad y ciencia para rastrear posibles nuevas variantes de la Covid-19.

"La economía del país está muy afectada por la pandemia, y el Gobierno tenía puestas las esperanzas en estas vacaciones, que aquí coinciden con el verano austral, por eso el cierre de fronteras supone un varapalo", explica la periodista, quien se ha vuelto a contagiar de coronavirus pese a estar vacunada con la pauta completa. "Hay mucho enfado y mucha rabia".

Solo el 34% de la población sudafricana está vacunada contra el coronavirus, ha señalado Fibla.