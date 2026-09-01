Joseba Arguiñano eleva el roast beef con una salsa irresistible de mostaza y chalotas

Joseba Arguiñano ha elaborado una versión muy sabrosa del clásico roast beef, una de las recetas más emblemáticas de la cocina inglesa. El secreto está en sellar bien la carne antes de hornearla para conservar todos sus jugos y conseguir una textura tierna y jugosa.

El plato se completa con chalotas confitadas, un puré de patata enriquecido con nata y mantequilla y una salsa elaborada con Pedro Ximénez, caldo de carne y mostaza a la antigua. Una combinación elegante y equilibrada para triunfar en cualquier celebración.

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