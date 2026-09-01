Un fallo acelera el riesgo para Javier: deja su futuro en manos de David en AlaZ

Javier volvió a exhibir velocidad en AlaZ y llegó a encadenar un brillante turno de doce respuestas correctas. Sin embargo, un tropiezo en la letra G cambió por completo el panorama y condicionó su estrategia en la recta final.

Aunque consiguió recuperarse hasta alcanzar los 22 aciertos, el madrileño se plantó con David a solo una respuesta de distancia. En ese escenario, un empate significaba la victoria del barcelonés y condenaba a Javier a pasar por la temida Silla Azul.

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