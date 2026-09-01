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Pasapalabra
Dani Tatay sorprende en Pasapalabra con un pleno exprés y una improvisada rumbita
El actor arrancó su visita al concurso de la mejor manera posible, resolviendo La Pista a la primera y demostrando que también tiene mucho arte para la música.
Dani Tatay apenas necesitó escuchar unos segundos para identificar 'Búscate un hombre que te quiera', el éxito de El Arrebato. Su rapidez dejó sin opciones a Carla Hidalgo y le permitió firmar uno de los pocos plenos de la tarde en La Pista.
Tan seguro estaba de la respuesta que se animó incluso a cantar parte del estribillo entre palmas y sonrisas. El actor mostró su lado más desenfadado y convirtió el duelo musical en uno de los momentos más divertidos del programa.
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