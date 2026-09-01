Dani Tatay sorprende en Pasapalabra con un pleno exprés y una improvisada rumbita

Dani Tatay apenas necesitó escuchar unos segundos para identificar 'Búscate un hombre que te quiera', el éxito de El Arrebato. Su rapidez dejó sin opciones a Carla Hidalgo y le permitió firmar uno de los pocos plenos de la tarde en La Pista.

Tan seguro estaba de la respuesta que se animó incluso a cantar parte del estribillo entre palmas y sonrisas. El actor mostró su lado más desenfadado y convirtió el duelo musical en uno de los momentos más divertidos del programa.

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