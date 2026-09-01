Hugo Salazar emociona en Pasapalabra al presentar en directo su nueva colaboración con Andy Morales

Hugo Salazar volvió a demostrar su talento en directo regalando a los espectadores un fragmento de 'Dónde estaré', la canción que acaba de relanzar junto a Andy Morales. El artista explicó que han querido dar al tema original un sonido más andaluz sin perder su esencia.

Antes de comenzar su actuación, el sevillano agradeció a Pasapalabra que siga ofreciendo espacio para la música en vivo. Sólo con su voz y su guitarra consiguió conquistar el plató en uno de los momentos más emotivos de la tarde.

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