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Pasapalabra
Hugo Salazar emociona en Pasapalabra al presentar en directo su nueva colaboración con Andy Morales
El cantante sevillano aprovechó su visita al concurso para interpretar con guitarra en mano la nueva versión de 'Dónde estaré', uno de los temas más especiales de su carrera.
Hugo Salazar volvió a demostrar su talento en directo regalando a los espectadores un fragmento de 'Dónde estaré', la canción que acaba de relanzar junto a Andy Morales. El artista explicó que han querido dar al tema original un sonido más andaluz sin perder su esencia.
Antes de comenzar su actuación, el sevillano agradeció a Pasapalabra que siga ofreciendo espacio para la música en vivo. Sólo con su voz y su guitarra consiguió conquistar el plató en uno de los momentos más emotivos de la tarde.
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