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La imprescindible versión que La Terremoto de Alcorcón deja de ‘Ni tú ni nadie’ en Pasapalabra

La imprescindible versión que La Terremoto de Alcorcón deja de ‘Ni tú ni nadie’ en Pasapalabra

Pasapalabra

La Terremoto de Alcorcón revoluciona Pasapalabra transformándose en Alaska

La artista apenas necesitó unos segundos para identificar un clásico de Alaska y Dinarama y terminó convirtiendo La Pista en una auténtica fiesta.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Terremoto de Alcorcón volvió a demostrar su conexión con la música al reconocer a la primera 'Ni tú ni nadie'. Más rápida que Hugo Salazar con el pulsador, la invitada tuvo clarísima la respuesta desde los primeros compases de la canción.

Lejos de limitarse a acertar el título, decidió regalar al plató una interpretación llena de energía, baile y teatralidad. Su espontánea actuación contagió el entusiasmo a todos los presentes y dejó uno de los momentos más divertidos de la tarde.

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