La Terremoto de Alcorcón revoluciona Pasapalabra transformándose en Alaska

La Terremoto de Alcorcón volvió a demostrar su conexión con la música al reconocer a la primera 'Ni tú ni nadie'. Más rápida que Hugo Salazar con el pulsador, la invitada tuvo clarísima la respuesta desde los primeros compases de la canción.

Lejos de limitarse a acertar el título, decidió regalar al plató una interpretación llena de energía, baile y teatralidad. Su espontánea actuación contagió el entusiasmo a todos los presentes y dejó uno de los momentos más divertidos de la tarde.

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