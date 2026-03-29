"Puede ser IA": los colaboradores de El Hormiguero reaccionan al vídeo viral de Ortega Cano

Después de la visita de Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo a El Hormiguero, los colaboradores del programa han comentado el famoso vídeo viral de José Ortega Cano bailando en un acto benéfico.

Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca no pudieron aguantarse la risa al verlo e incluso bromearon con la idea de que el vídeo estuviese hecho con Inteligencia Artificial.

"Que alguien de su entorno le diga no hagas eso", ha querido recalcar Nuria Roca tras concluir que el baile del torero no había por donde cogerlo. ¡Escucha todo lo que han comentado los colaboradores sobre ese momento dándole play al vídeo de arriba!