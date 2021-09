Damián Quintero, medallista olímpico, acude a 'El Hormiguero 3.0' para defender a los karatekas de la crítica de Juan del Val

La semana pasada Juan Del Val desató la polémica en el mundo del karate. El periodista hizo un comentario que no ha sentado bien a todos los que practican este deporte: "Me han insultado, me han llamado sinvergüenza...", comenta, y añade que no todo el mundo tiene sentido del humor.

Para suavizar el ambiente, Pablo Motos ha traído al plató ha traído al plató a Damián Quintero, medallista olímpico quien reconoce que no se tomó a mal la broma de Juan Del Val.

