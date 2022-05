Juan del Val desata la polémica por los restaurantes con fotos de famosos: "En todos está Pepe Reina"

Juan del Val ha contando en la Tertulia de Actualidad una de las cosas que más "rabia" le da, los bares que tiene tres o cuatro fotos de famosos. Juan del Val ha desatado la polémica con su comentario aunque Pablo Motos ha pedido que por favor los locales no quiten esas fotografías.

Eso sí, lo que ha desatado las risas del público ha sido que Juan del Val ha confesado que en todos está Pepe Reina o que las fotos son de amigos de famosos, como un día que vio una foto del dueño de un bar con el peluquero de Karina.

