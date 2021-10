La profunda reflexión de Pablo Motos sobre la eternidad: "La vida es importante y es bonita porque se acaba"

Pablo Motos ha terminado 'El Hormiguero 3.0' pasándose de la raya y esta vez con un tema tan complejo como la vida eterna. "¿Se puede imaginar algo más cruel, más terrible, más inhumano?", ha comenzado su reflexión al pensar sobre "toda un eternidad en la gloria sin hacer nada".

El presentador ha opinado que allí "no hay ninguna razón para hacer nada" porque "ya todo es perfecto, inmejorable". De esta forma, no se puede ya "inventar, fantasear, hablar mal de los demás, reñir, putearnos, sufrir, llorar". "Igual, si está lo malo, lo bueno no da gusto", ha afirmado.

Además, ha asegurado que nos pasamos la mitad del tiempo "aburridos o renegando", cuando "la vida es importante y es bonita porque se acaba". Por eso, ha animado a disfrutarla.

