El abuelo Melquiades te canta un fandanguillo para demostrar que 'A mí me gusta el TACA TACA' no es su único hit

DADDY MELQUIADES

Si después de ver a Daddy Yankee cantar junto a Daddy Melquiades no te quedaste alucinando, tenemos el vídeo definitivo para que no des crédito a la vitalidad de Melquiades. Y es que, nuestro abuelo preferido no solo compone reggaeton, si no que también se va por fandanguillas. ¡No te pierdas a Daddy Melquiades cantando un fandanguillo!