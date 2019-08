Cristina Pedroche ficha por 'El Hormiguero 3.0'

NUEVA TEMPORADA DE 'EL HORMIGUERO 3.0'

'El Hormiguero 3.0' regresa este lunes con nuevas e importantes incorporaciones a un equipo que no deja de crecer. Cristina Pedroche se une a la familia de 'El Hormiguero 3.0' con una divertida sección en la que la colaboradora interpretará escenas míticas del cine. Pero en lugar de la banda sonora original, la música la va a tocar un flautista principiante, que toca de oído y no se deja aconsejar. Este lunes a las 21:45 horas, no te pierdas el estreno de la nueva temporada de 'El Hormiguero 3.0'.